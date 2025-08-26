Kassab e Leite participam de ato de filiações no Rio Grande do Sul

Lideranças nacionais do PSD realizam um ato de filiação neste sábado (30) em Porto Alegre. O presidente nacional da sigla, o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, e o presidente estadual, o governador Eduardo Leite, vão conduzir o encontro que irá ampliar o número de prefeitos e filiados no Rio Grande do Sul.



Atualmente, o PSD tem no Rio Grande do Sul o governador Eduardo Leite, o deputado federal Danrlei de Deus, o deputado estadual Dimas Costa e 12 prefeitos. Também estão confirmadas as presenças do vice-presidente do PSD, deputado federal Antônio Brito (BA); o presidente do partido em SC, Eron Giordani; o presidente da Assembleia Legislativa de SC, deputado Julio Garcia; o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, entre deputados, secretários, prefeitos e vice-prefeitos.

O evento do partido acontece neste sábado, das 9h às 12h, na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs).