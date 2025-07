A um ano das convenções, partidos articulam nomes

A pouco mais de um ano do prazo final das convenções partidárias de 2026, momento em que os candidatos para disputa de cargos eletivos serão oficializados, as siglas já estão se articulando para encaminhar pré-candidaturas. No Rio Grande do Sul, cinco partidos já anunciaram concorrentes ao Piratini, uma das posições que entra em jogo no próximo período eleitoral. Por enquanto, integram o páreo como pré-candidatos, Gabriel Souza (MDB), Covatti Filho (PP), Luciano Zucco (PL), Juliana Brizola (PDT) e Paula Mascarenhas (PSDB). O primeiro turno das eleições de 2026 ocorre no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno será no dia 25 do mesmo mês.

Nesse pleito, cada eleitor gaúcho votará em um nome para as 55 vagas de deputado estadual e também fará uma indicação para as 31 cadeiras de deputados federais - ao todo são 513 na Câmara dos Deputados. No Senado, cada estado elegerá dois parlamentares. Nesse caso, o eleitor terá dois votos para uma mesma função, que tem 2 das 3 vagas em disputa. Ao todo, 81 cadeiras compõem o Senado Federal.

No Executivo, serão disputados dois cargos: governador e presidente da República. No âmbito nacional, o presidente Lula (PT) já declarou que deseja concorrer à reeleição. Dentre os partidos mais à direita, ainda não há um nome definido. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é cotado para liderar uma chapa de direita, assim como Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualmente está inelegível. O atual governador do Estado, Eduardo Leite (PSD), também já afirmou que pensa em entrar com uma candidatura própria rumo ao Planalto.

Nas eleições municipais de 2024, o eleitorado gaúcho apresentou crescimento de 3%, que se concentra especialmente em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Eleitores que estrearão o direito democrático nas próximas eleições devem realizar o cadastro eleitoral até 6 de maio de 2026.

Todo candidato deve estar filiado a um partido para estar apto a concorrer. A possibilidade de filiação partidária acaba no início de abril do próximo ano. Após as convenções, com os candidatos já oficializados, o registro de cada candidatura deve ser feito até 15 de agosto de 2026. O calendário oficial das próximas eleições será divulgado no fim deste ano.