CPI da Energia Elétrica no RS define relator e vice-presidente

Os deputados estaduais se reuniram ontem à tarde, na sala Maurício Cardoso, no quarto andar da Assembleia Legislativa, para a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energia Elétrica. Na ocasião, eles elegeram os parlamentares Capitão Martim (Republicanos) para a vice-presidência e Marcus Vinícius para a relatoria da CPI. O próximo encontro deve acontecer na quarta-feira da próxima semana (27), às 18h.

A comissão terá 120 dias, prorrogáveis por mais 60, para investigar as falhas no fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul, principalmente pelas distribuidoras CEEE Equatorial e RGE. As duas companhias cobrem 90% da distribuição no Estado.

"Vamos investigar os problemas recorrentes no fornecimento de energia elétrica que acontecem a partir das duas maiores concessionárias do Rio Grande do Sul, a CEEE Equatorial e a RGE. A delimitação temporal é a partir de 2019, quando a RGE assume a AES Sul, constituindo-se como a primeira grande concessionária do Estado. E também, a partir de 2021, quando a CEEE Equatorial assumiu a responsabilidade da distribuição feita até então pela CEEE estatal", anunciou o presidente e proponente da CPI da Energia Elétrica, Miguel Rossetto (PT).

O vice-presidente do colegiado foi eleito sem divergências. Entretanto, a escolha do relator necessitou de uma votação, porque dois deputados se inscreveram para o cargo: Marcus Vinícius (PP) e Jeferson Fernandes (PT). O primeiro teve sete votos, e o segundo, quatro. Na sessão da próxima semana, os deputados estaduais devem aprovar um plano de trabalho, uma lista de depoentes e eventuais oitivas.

Também compõem a CPI Laura Sito (PT), Professor Issur Koch (PP), Luciano Silveira (MDB), Professor Bonatto (PSDB), Paparico Bacchi (PL),Airton Artus (PDT), Aloisio Classmann (UB) e Elton Weber (PSB).