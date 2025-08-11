Partidos definem deputados que vão compor CPI da Energia Elétrica

A CPI da Energia Elétrica, que investiga o serviço de concessionárias no Rio Grande do Sul, será instalada na tarde desta terça-feira (12) na Assembleia Legislativa. A primeira reunião ordinária do colegiado, quando será eleito o relator e votado o plano de trabalho do grupo, está prevista para o dia 20 de agosto.

Dos 12 parlamentares que compõem a comissão, a maioria é parte da base do governo Eduardo Leite (PSD). Além do deputado Miguel Rossetto (PT), proponente e presidente da CPI, farão parte do colegiado os deputados Jeferson Fernandes (PT), Laura Sito (PT), Marcus Vinícius (PP), Professor Issur Koch (PP), Luciano Silveira (MDB), Capitão Martim (Republicanos), Professor Bonatto (PSDB), Paparico Bacchi (PL), Airton Artus (PDT), Aloísio Classmann (União Brasil) e Elton Weber (PSB).

A comissão busca investigar as causas dos problemas na prestação de serviço da RGE Energia e da CEEE Equatorial, responsáveis pela distribuição de energia elétrica no Estado. Além disso, a CPI analisará se houve falhas na fiscalização por parte da Agergs ou da Aneel. As empresas já se colocaram à disposição dos deputados.

