Aneel reajusta contas de luz de 127,3 mil unidades consumidoras no RS

Nesta terça-feira (22), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá confirmar os índices dos reajustes tarifários das concessionárias gaúchas Eletrocar, Hidropan, Mux Energia, Demei e Nova Palma. As cinco distribuidoras atendem aproximadamente 127,3 mil unidades consumidoras no Rio Grande do Sul (se levar em consideração que cada unidade responde por uma média de cerca de três pessoas, serão quase 500 mil usuários impactados). Os diretores do órgão regulador do setor elétrico definirão os percentuais de aumento das empresas em reunião ordinária e, quando aprovados, passarão a vigorar nesta terça-feira mesmo. Apesar de ainda faltar a resolução definitiva, o voto da diretora da Aneel, Agnes Maria de Aragão da Costa, já publicado, adiantou quais serão os reajustes que deverão ser homologados. Normalmente, a tendência é que o voto da relatora do processo, nesse caso Agnes, seja acompanhado pelos demais diretores e sejam confirmados os percentuais propostos. Nesse cenário, o maior aumento será o da Eletrocar. A concessionária terá um incremento de efeito médio nas suas contas de luz de 20,94%. Para os clientes ligados em alta tensão (que abrange indústrias e grandes consumidores), o impacto será de 24,96% e para os de baixa tensão (onde está inserida a classe residencial) a média da elevação da tarifa será de 19,85%. A Eletrocar fornece energia para unidades consumidoras espalhadas pelos municípios de Carazinho, Coqueiros do Sul, Chapada, Santo Antônio do Planalto, Colorado e Selbach. Por sua vez, a Hidropan, que fornece energia nas cidades de Panambi e Condor, terá um reajuste de efeito médio de 13,49%. Para o segmento de alta tensão, o reflexo será de 17,04% e para a baixa tensão de 11,82%. Já a Mux Energia, que atende Tapejara e Ibiaçá, terá um incremento com efeito médio de 9,29%. Para a alta tensão, espera-se um aumento de 17,25% e para a baixa de 6,64%. Para o Demei, que opera em Ijuí, o efeito médio a ser percebido nas contas de luz é de 8,54%. Para a alta tensão, o aumento será de 8,57% e para a baixa de tensão, elevação de 8,54%. Por fim, a Nova Palma, que abastece usuárioslocalizados nas cidades de Faxinal do Soturno, Nova Palma, Dona Francisca, Ivorá, Silveira Martins, São João do Polêsine, Restinga Seca e parte dos municípios de Santa Maria e Júlio de Castilhos, terá um reajuste de efeito médio de 1,58%, sendo 0,78% para a alta tensão e 1,79% para a baixa. Nos reajustes das concessionárias de energia estipulados pela Aneel, são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos. Em junho, para a RGE, maior distribuidora de energia do Rio Grande do Sul, a agência havia definido um reajuste de 12,39% de efeito médio nas contas de luz a ser percebido pelos consumidores dessa companhia. Reajustes previstos para as concessionárias: Concessionária: Eletrocar Alta Tensão: 24,96% Baixa Tensão: 19,85% Efeito Médio: 20,94% Concessionária: Hidropan Alta Tensão: 17,04% Baixa Tensão: 11,82% Efeito Médio: 13,49% Concessionária: Mux Energia Alta Tensão: 17,25% Baixa Tensão: 6,64% Efeito Médio: 9,29% Concessionária: Demei Alta Tensão: 8,57% Baixa Tensão: 8,54% Efeito Médio: 8,54% Concessionária: Nova Palma Alta Tensão: 0,78% Baixa Tensão: 1,79% Efeito Médio: 1,58% Fonte: Aneel.