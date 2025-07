Terminam nesta quinta (31) as inscrições para o Conselho da Reserva do Lami

As inscrições para as entidades interessadas em participar do Conselho Consultivo da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger estão abertas até esta quinta (31). Presidido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), o conselho conta com seis vagas, que serão ocupadas por instituições e entidades da sociedade civil.

Com mandato de dois anos, biênio de 2025 a 2027, o Conselho é responsável por garantir a participação da sociedade na gestão da unidade, promovendo a transparência e o diálogo entre os diferentes setores envolvidos para a preservação da fauna e flora do local.

As entidades devem se candidatar pelo e-mail ucs.smamus@portoalegre.rs.gov.br, com a proposta e a documentação exigida no edital publicado no Diário Oficial de Porto Alegre no dia 2 de julho.