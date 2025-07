Na Federasul, deputados gaúchos debatem tarifa anunciada por Donald Trump

Cinco deputados federais gaúchos compareceram nesta quarta-feira (23) à reunião-almoço Tá Na Mesa, promovida pela Federasul. Na ocasião, os parlamentares debateram os impactos e as razões que levaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a anunciar a taxação de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Estiveram presentes os deputados Alexandre Lindenmeyer (PT), Luciano Zucco (PL), Marcel Van Hattem (Novo), Mauricio Marcon (Podemos) e Ronaldo Nogueira (Republicanos). O painel de debate foi conduzido pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.Único representante de um partido de esquerda no evento,). “Independentemente do problema da tarifa imposta, eu sou daqueles que defende a ideia de que o brasil está dando certo e estamos no caminho correto”, disse o parlamentar, que destacou a menor taxa de desemprego da série histórica, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, além de ações federais de enfrentamento à fome e à pobreza extrema.Após Lindenmeyer, todos os palestrantes realizaram discursos críticos ao governo federal. Foi o caso de. Na opinião do deputado, o presidente “colocou a ideologia acima da economia, a ideologia acima do Brasil”. Ele ainda reforçou a sua, já anunciada pelo PL.Aliás, foram dois os parlamentares que afirmaram em seus discursos apoio à pré-candidatura de Zucco. Marcel Van Hattem e Mauricio Marcon chamaram o colega de Parlamento de “futuro governador” e, seguindo a mesma linha, realizaram críticas a Moraes e Lula. Van Hattem ainda destacou a sua pretensão de ser candidato ao Senado no ano que vem.Tratando da tarifa, o deputado do partido Novo responsabilizou o governo Lula pelo anúncio de Donald Trump. Para ele, o presidente dos EUA respondeu ao que, que atualmente está em disputa com Israel, que é um aliado histórico dos norte-americanos.Já, como o aumento proposto pelo governo federal de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). "Eu venho aqui hoje pedir socorro. E aqui não é um socorro da boca para fora, é um socorro de uma forma muito humilde. Nós na Câmara dos Deputados viramos simplesmente 'atores' pagos, e muito bem pagos, para não fazer nada", disse o deputado em referência a decisões de Moraes no Supremo que vão contra decisões do Congresso Nacional.O último parlamentar a discursar,, foi mais sutil nas críticas ao governo federal em relação aos demais deputados da direita. Ele. "Hoje, a cada fala externa, a cada posicionamento externo, a cada direção que o país toma com relação a assuntos internacionais é um desastre", avaliou Nogueira.A questão de umno anúncio de Donald Trump, em razão de o ex-mandatário brasileiro ser mencionado nominalmente na carta enviada pelos EUA ao Brasil,, que defenderam Bolsonaro e sua família.