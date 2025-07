Maria do Rosário sobre Bolsonaro: "não dá pra deixar fugir"; veja mais repercussão

notícia de que o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica gaúcha Maria do Rosário, que travou diversos embates com ele ao longo de sua carreira pública. “A Polícia Federal chegou com a tornozeleira. Não dá pra deixar esse criminoso fugir. Bolsonaro começa a ser responsabilizado por seus crimes contra o Brasil”, escreveu a deputada federal pelo PT em seu perfil no X. Diante da, políticos e partidos estão se manifestando nas redes sociais. Uma delas foi a, que travou diversos embates com ele ao longo de sua carreira pública. “A Polícia Federal chegou com a tornozeleira. Não dá pra deixar esse criminoso fugir. Bolsonaro começa a ser responsabilizado por seus crimes contra o Brasil”, escreveu a deputada federal pelo PT em seu perfil no X.

O Partido Liberal também comentou o assunto. “O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido. O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação”, postou o partido no X.

“Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade”, continuou o texto assinado por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, questionado pela imprensa na manhã desta sexta-feira sobre sua avaliação acerca do assunto, disse que teria que se inteirar melhor antes de se pronunciar.

A operação inclui medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PET n.º 14129, e proibição de acessar as redes sociais.



Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta a Bolsonaro. Ele disse estar vendo "o tratamento terrível" que ele estaria recebendo nas mãos de "um sistema injusto". "É meu sincero desejo que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto."