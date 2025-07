PF cumpre mandado de busca e apreensão na sede do PL e na casa de Jair Bolsonaro em Brasília

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (18), dois mandados de busca e apreensão, um na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e outro na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília. A operação também inclui medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, segundo apurou o Estadão, em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PET n.º 14129. O ex-presidente também está proibido de acessar as redes sociais.