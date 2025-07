Bolsonaro sobre pedir prisão domiciliar se condenado: 'Não peço nada, sou inocente'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descarta pedir, neste momento, prisão domiciliar se a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) acolher o pedido de condenação da Procuradoria-Geral da República (PGR). "Não peço nada. Sou inocente. Não passa pela minha cabeça a prisão", disse nesta quinta-feira, 17.



Bolsonaro concedeu entrevista no Senado Federal, após fazer uma visita ao filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O ex-presidente reforçou a inocência no caso da tentativa de golpe de Estado e apostou nas eleições a essa Casa legislativa em 2026 para intensificar o confronto com o Poder Judiciário.



"Há interesse enorme nas eleições para o Senado. Queremos um Senado forte para equilibrar os Poderes", disse.



Nesta segunda-feira, 14, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação do ex-presidente por participar de um plano de golpe de Estado.

A PGR pediu a condenação de Bolsonaro por cinco crimes: liderança de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado."Não tem nada que me vincule a esses atos. Pessoas inocentes presas. Me parece que foram presas para justificar a minha prisão. Quarenta anos de cadeia. Está sendo feita justiça comigo?", questionou Bolsonaro, acompanhado do filho e de deputados do PL.Bolsonaro também se colocou à disposição para conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conter o conflito tarifário entre os dois países.Na convicção do ex-presidente, ele teria condições de barrar essa investigação e as tarifas de 50% impostas ao Brasil. "Acho que teria sucesso uma audiência com presidente Trump. Estou à disposição", disse. "Se me der um passaporte, negocio."O ex-presidente teve o documento retido em fevereiro de 2024, em operação da Polícia Federal na investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.Desde a imposição de sanções por parte dos Estados Unidos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também filho do ex-presidente, vem condicionando um possível recuo dos americanos caso seja aprovada uma anistia "ampla, geral e irrestrita" aos presos e envolvidos nos ataques golpistas do 8 de Janeiro."Todo mundo vai sofrer. Em especial, o mais pobre."Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16, aponta que maioria dos brasileiros discorda das justificativas de Trump para o anúncio de tarifaço contra os produtos nacionais importados.