Câmara Municipal prepara fórum sobre soluções para a bacia do Guaíba

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre prepara a programação do fórum Navegar é preciso, o futuro da bacia do Guaíba. Conforme a presidente da Casa, a vereadora Comandante Nádia (PL), o evento reunirá universidades, poder público, agências e secretarias para debaterem, entre outros assuntos, as causas das enchentes e suas soluções. Marcado para o dia 28 de agosto, o fórum culminará na redação de uma carta do Guaíba. "Vamos colocar pautas importantes para técnicos virem falar. Entre elas, a economia azul, o que estamos perdendo aqui, e o desassoreamento", adiantou ela durante visita ao Jornal do Comércio, quando foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Comandante Nádia contou, ainda, que a Câmara terá um espaço no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, pela primeira vez. Sua intenção é levar sessões plenárias ao local nas segundas e quartas-feiras da programação, mas tem enfrentado resistência sobre essa segunda ideia. A vereadora está no meio de seu mandato de presidente, que se encerra em 180 dias. Durante este período, diz ter liderado uma administração austera, priorizando a segurança e realizando melhorias no espaço físico da Câmara, incluindo novos instrumentos de trabalho, revisão de contratos e elaboração do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). Presidente da Câmara foi recebida pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero TÂNIA MEINERZ/JC Comandante Nádia explicou que pretende deixar de legado dois grandes projetos: a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e o Plano Diretor de Porto Alegre. Para ela, há coisas que o privado faz melhor que o público. "Saúde, educação e segurança ficam com o Estado", listou, referindo ao que acredita que não deva passar para a iniciativa privada. A Câmara, com um orçamento de R$ 270 milhões por ano, ainda enfrente desafios pós-enchente de 2024, que gerou um custo de quase R$ 5 milhões para recuperação e aquisição de móveis e eletros. Ainda há 300 funcionários tendo de trabalhar de casa por conta dos estragos no prédio do Centro Histórico da Capital.