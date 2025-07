Bancada do PT apresenta duas PECs para evitar supersalários no Judiciário gaúcho

A bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apresentou nesta quarta-feira (16) duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) do Estado com o objetivo de evitar que membros do Poder Judiciário utilizem de mecanismos para superar o teto salarial do RS, atualmente em R$ 41.845,49. Compreende a justiça gaúcha o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. • LEIA TAMBÉM: Deputados Valdeci e Sofia dividirão a presidência do PT gaúcho