Deputados Valdeci e Sofia dividirão a presidência do PT gaúcho 

Após o Processo de Eleições Direta (PED) do PT gaúcho, realizado em 6 de julho, apontar para um segundo turno na disputa pela presidência do partido no Rio Grande do Sul entre os deputados estaduais Valdeci Oliveira e Sofia Cavedon, os parlamentares entraram em acordo para dividirem o comando da sigla pelos próximos quatro anos. A partir do acerto, não haverá necessidade de um segundo turno, que estava marcado para 27 de julho.

Os deputados acordaram que os dois primeiros anos da gestão (2025-2026) serão conduzidos por Valdeci, e os dois últimos (2027-2028) por Sofia. No primeiro turno do PED, Valdeci alcançou 47,38% dos votos, enquanto Sofia teve 19,98%.

No curto prazo, o principal desafio do PT estadual é apresentar uma candidatura ao governo do Rio Grande do Sul em 2026 e articular alianças para as eleições. Com Valdeci no comando durante as mobilizações para o pleito do ano que vem, a tendência é que o partido negocie parcerias eleitorais com partidos da centro-esquerda e do centro.

Dois partidos que são prioridade para Valdeci Oliveira já foram revelados nominalmente pelo futuro presidente, que são o PSB e o PDT. Este último, porém, já tem Juliana Brizola como pré-candidata ao Piratini.

“Nós precisamos estar totalmente unidos e ampliar o nosso leque de discussão com partidos democráticos. Não só os que nós já temos tradicionalmente – PCdoB e PSol -, mas temos que fazer um profundo debate com o PSB e com o PDT e com os setores democráticos e de centro”, disse o deputado, na semana passada, à reportagem do Jornal do Comércio.

A diferença entre as candidaturas se dava exatamente neste sentido: enquanto Valdeci defendia priorizar as conversas com o centro e ampliar o partido no Rio Grande do Sul, a proposta de Sofia era mais centrada em se aproximar das bases petistas.

De acordo com a deputada, ela foi procurada por Valdeci logo após o primeiro turno, quando se iniciaram as tratativas para o acordo. Conforme Sofia, a ideia desta presidência compartilhada é de apresentar uma união no partido.

“A ideia é que a gente passe uma ideia de grande unidade. Temos divergências, nos apresentamos em seis candidaturas, em dez chapas, mas temos grande unidade de propósitos. Então a ideia é de somar forças”

Na disputa ao Piratini, os nomes mais cotados internamente no partido para concorrem são o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e o deputado federal e ex-ministro Paulo Pimenta.