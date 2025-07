Gabriel Souza assume como governador do RS em exercício pela quarta vez em 2025

Com uma viagem de Eduardo Leite (PSD) à Europa iniciada na quarta-feira (2), o seu vice, Gabriel Souza (MDB), assume como governador do Rio Grande do Sul em exercício até o domingo (6). Na segunda-feira (7), Leite deve retornar ao Executivo após cumprir agendas em Lisboa e Paris. Gabriel Souza é pré-candidato ao governo gaúcho em 2026 pelo MDB, e o escolhido de Leite para ser o representante de um projeto de continuidade de sua gestão. Apenas neste ano, é a quarta oportunidade para o emedebista estar à frente do executivo estadual. Existe a possibilidade, inclusive, de que Gabriel Souza assuma efetivamente a gestão do Palácio Piratini a partir de março ou abril do ano que vem, caso Eduardo Leite decida renunciar ao cargo para ser candidato ou à Presidência da República ou ao Senado.