Deputado Dr. Thiago assumirá Secretaria de Justiça do Rio Grande do Sul

O deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União Brasil) foi anunciado nesta terça-feira (1º) como o novo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do governo gaúcho, sucedendo o então titular da pasta, Fabricio Peruchin, que ocupava o cargo desde 2023. O anúncio foi realizado pelo governador Eduardo Leite (PSD), no Palácio Piratini.

Leite destacou a experiência política como parlamentar. "O deputado possui uma experiência importante na área da saúde, relacionada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade – uma população que também é atendida pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Além disso, vai trazer uma capacidade política, administrativa e profissional que agregará muito ao trabalho da pasta", disse o governador. "Atendeu com muita competência e lealdade ao trabalho em nosso secretariado. Primeiro, como secretário de Habitação e Regularização Fundiária; depois, na Justiça, sempre desenvolvendo um trabalho importante e que ajudou a impactar positivamente muitas pessoas", pontuou o governador.

Dr. Thiago Duarte atuava na Assembleia Legislativa como deputado estadual em segundo mandato. Também atuou como vereador de Porto Alegre, tendo sido eleito por três vezes. Em 2024, concorreu a vice-prefeito da Capital em chapa encabeçada por Juliana Brizola (PDT). Além disso, é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e tem residência em Ginecologia e Obstetrícia.

A partir da ida de Dr. Thiago para o secretariado, fica vaga a sua cadeira na Assembleia Legislativa para que assuma um suplente do União Brasil. Esta questão está sob análise da Procuradoria do Parlamento, mas nos bastidores da Casa acredita-se em uma tendência de que Ruy Irigaray assuma a vaga de Dr. Thiago.