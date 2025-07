Vereador Márcio Bins Ely assume presidência do PDT em Porto Alegre

O vereador Márcio Bins Ely assumiu a presidência da Comissão Provisória do PDT na cidade na última segunda-feira (30). Com experiência na vida pública e com um trabalho próximo às comunidades, Ely assume com a missão de reconectar o partido com a sua base histórica, com os bairros da capital, com lideranças antigas e também com a juventude.

O vereador tem como objetivo modernizar o PDT de Porto Alegre, fortalecer sua identidade trabalhista e popular, e preparar a legenda para os desafios eleitorais de 2026.

Em sua fala de posse, Márcio agradeceu à confiança dos companheiros e companheiras, saudou os suplentes de vereador e prestou reconhecimento ao ex-presidente Vecchio, que liderou o partido antoriormente. Também destacou o apoio da pré-candidata ao Governo do Estado Juliana Brizola e do presidente estadual do PDT, Romildo Bolzan, reforçando o compromisso com o diálogo e a reconstrução partidária.