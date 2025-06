Plano de trabalho da CPI do Dmae deve ser apresentado na próxima segunda-feira (30)

Com reunião marcada por debate entre base e oposição, a apresentação do plano de trabalho da CPI do Desmonte do Dmae foi transferida para a próxima segunda-feira (30). O caminho que será seguido pela comissão deveria ter sido exposto nesta quarta-feira (25), mas a discussão se estendeu por aproximadamente uma hora.

Sem consenso entre os parlamentares, a presidente da comissão, vereadora Natasha Ferreira (PT), optou por encerrar a sessão e deixar a apresentação do planejamento para o encontro seguinte. O desentendimento entre os membros da comissão se deu porque parlamentares da base advogam que o nome oficial da comissão não deve conter a palavra "desmonte" e já solicitaram a alteração à Diretoria Legislativa, que deverá emitir um parecer sobre o pedido.

Mesmo sem um plano de trabalho, a vereadora do PT divulgou a sua proposta para o andamento da CPI. No documento, ela inclui oitivas com ex-diretores do Dmae, Alexandre Garcia e Maurício Loss, bem como o depoimento do atual chefe da autarquia, Bruno Vanuzzi. Ela também contempla a convocação do ex-prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB) do prefeito Sebastião Melo (MDB) para testemunho na comissão.

Após a apresentação do plano de trabalho oficial, os vereadores analisarão o documento e ele será votado, o que deve ocorrer apenas no início de julho. A CPI só pode dar início aos trabalhos com um planejamento aprovado. A comissão deve ficar ativa até outubro.