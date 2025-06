TCE gaúcho dá início às celebrações de 90 anos

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio Grande do Sul iniciou nesta quarta-feria (25) uma programação de três dias para celebrar os seus 90 anos de existência. A corte promoveu uma sessão solene em sua sede, em Porto Alegre, que contou com a presença de autoridades gaúchas e membros de tribunais de contas de outros estados.

No início do evento, foi reproduzido um vídeo comemorativo. "Estamos comemorando nesta data 90 anos de trabalho, de luta, de histórias e pessoas que acreditam no poder da orientação e da transparência para a boa gestão pública, e toda ela voltada aos cidadãos. Seguiremos honrando nossa trajetória, e construindo com dedicação o nosso propósito de zelar pelo bem comum", afirmou na peça audiovisual o presidente da corte, Marco Peixoto.

Acompanharam a sessão o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSD), e ex-chefes do executivo do Rio Grande do Sul, como Jair Soares (PP) e José Ivo Sartori (MDB). Também marcaram presença o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Alberto Delgado Neto, além de prefeitos gaúchos e conselheiros de cortes de contas de outros estados brasileiros.

Leite discursou no evento, e destacou a atuação de fiscalização de contas públicas do TCE como um dever moral para com a população. "A trajetória desta corte não é apenas uma história de um órgão técnico, mas a própria afirmação de um princípio fundamental na coisa pública, que é de que o poder público deve contas. Não apenas por uma obrigação legal, mas por uma obrigação e consciência moral."

A programação de celebração dos 90 anos do TCE do Rio Grande do Sul se estende até sexta-feira (27) e contará com diversas palestras.