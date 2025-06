Líderes evangélicos convocam para ato de Bolsonaro em São Paulo

O pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo nesta terça-feira (24), reunindo outros dez líderes evangélicos que convocam apoiadores para manifestação organizada por ele e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato ocorrerá no próximo domingo (29), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Além de Malafaia, responsável por organizar manifestações em defesa do ex-presidente e bancar o aluguel dos trios elétricos, aparecem vídeos de apóstolos, bispos e outros pastores, intercalados com fotos de condenados pelas invasões dos prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Figuras como o apóstolo Estevam Hernandes, organizador da Marcha Para Jesus em São Paulo, o bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra, e o bispo e presidente da Assembleia de Deus em Madureira Abner Ferreira, pedem "justiça já", e dizem que não podem aceitar "tanto inocentes condenados e com penas tão desproporcionais no Brasil".

Também estão no vídeo os pastores Cláudio Duarte, conhecido pela forma de pregar usando humor, e Teofilo Hayashi, com forte presença jovem nas redes sociais. Juntos, os líderes religiosos reúnem em seus perfis no Instagram mais de 20,3 milhões de seguidores. A última vez que Bolsonaro reuniu apoiadores em um ato público foi no início de maio, em Brasília, com 4 mil pessoas na tarde de uma quarta-feira.

LEIA TAMBÉM: Deputado Rodrigo Lorenzoni oficializa filiação ao PP

No mês anterior, em 6 de abril, ele pediu perdão político aos condenados pela invasão às sedes dos Três Poderes, reunindo 44,9 mil manifestantes também na Avenida Paulista, segundo contagem da Universidade de São Paulo (USP). O ato ocorreu duas semanas após Bolsonaro se tornar réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por golpe de Estado em 2022. Em março, no Rio de Janeiro, foram 18,3 mil manifestantes, ocasião em que os organizadores aguardavam um milhão de pessoas.