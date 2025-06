Bolsonaro pretende lançar o filho Carlos a senador por Santa Catarina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja lançar seu filho Carlos Bolsonaro (PL) a senador por Santa Catarina, segundo políticos e lideranças locais. A candidatura já foi discutida com o governador Jorginho Mello (PL), seu aliado, e comunicada a parlamentares.

Carlos faria uma dobradinha com Mello, que será candidato à reeleição, e com a deputada federal Caroline De Toni (PL). Para isso, o filho do ex-presidente precisaria estabelecer vínculo com o estado e mudar seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Santa Catarina até 4 de abril de 2026.

O movimento faz parte da estratégia de ampliar a força do PL no Senado, de forma a pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF). São os senadores que votam a indicação de ministros para a corte e que também podem retirá-los por meio de um impeachment.

Atualmente, as duas vagas de Santa Catarina a serem renovadas em 2026 são ocupadas pelo ex-governador Esperidião Amin (PP) e pela suplente Ivete da Silveira (MDB), que assumiu o mandato de Jorginho Mello quando ele foi eleito ao governo estadual em 2022.

Carlos foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro nas eleições de 2024, mas a chapa do PL no Estado já está congestionada, com mais candidatos do que vagas disponíveis. O irmão dele, Flávio Bolsonaro (PL), será candidato à reeleição no Senado. A outra vaga é disputada pelo governador Cláudio Castro (PL) e pelo senador Carlos Portinho (PL)