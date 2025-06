Prioridades da Campanha e Fronteira Oeste do RS são debatidas em Bagé

O município de Bagé sediou nesta segunda-feira (9) o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com o tema "Pacto RS 25: o crescimento sustentável é agora", a atividade ocorreu no Palacete Pedro Osório, e contou com a participação do presidente do Parlamento, deputado Pepe Vargas (PT), e do prefeito do município da Região Sul, Luiz Fernando Mainardi (PT).

No evento foram debatidas as prioridades para as regiões gaúchas da Campanha e da Fronteira Oeste. Pepe destacou a vitivinicultura e a olivicultura como alternativas de diversificação de produção para a Metade Sul. Já o prefeito de Bagé afirmou que é preciso dar continuidade aos debates sobre outras opções econômicas.

Também participou do Fórum Democrático a secretária extraordinária de Relações Institucionais do governo do RS e ex-prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB).