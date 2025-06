Fiergs reunirá bancada gaúcha para apresentar prioridades da indústria

O Sistema Fiergs promoverá, na próxima terça-feira (10), em Brasília, um encontro com a bancada gaúcha da Câmara dos Deputados e do Senado. Na ocasião, os deputados receberão o documento “Agenda Legislativa – Congresso Nacional”, desenvolvido pela entidade e que reúne as prioridades da indústria gaúcha que estão em debate no Parlamento.

• LEIA TAMBÉM: Fiergs apresenta prioridades legislativas da indústria para deputados gaúchos



“É um resumo de propostas estratégicas para o ambiente de negócios que almejamos e para as quais contamos com o apoio e o esforço dos nossos representantes na esfera federal”, afirma o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier. “Queremos estimular a união da nossa bancada em favor de pautas conjuntas que promovam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Na minha experiência em Brasília, vejo que bancadas de outros estados divergem politicamente, mas, no momento de defender os interesses estaduais, se mobilizam conjuntamente em um único objetivo, não há governo ou oposição, nem direita nem esquerda”, pontua.

O documento que será entregue aos parlamentares gaúchos reúne proposições em tramitação e que foram selecionadas pelos conselhos temáticos da entidade com base em demandas atuais trazidas pelas lideranças industriais do estado.



Um dos temas destacados pela Fiergs é a instituição de um fundo constitucional para os três estados do Sul. Neste sentido, há a proposta de emenda à Constituição (PEC) 27/2023, de autoria do deputado Toninho Wandscheer (PP/PR), em tramitação sobre esse tema. A Fiergs ressalta que trabalha juntamente com as federações de indústria do Paraná e de Santa Catarina em defesa desta PEC.



No apoio à proposta, a Fiergs destaca que a criação do fundo constitucional para a Região Sul pode atrair novos investimentos, fomentar pequenos e médios empreendimentos, incentivar iniciativas no campo da inovação e da tecnologia, reduzir a dependência para com os recursos federais e ampliar ações de capacitação e formação profissional.