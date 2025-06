Câmara realiza sessão solene em homenagem aos 150 anos da imigração italiana

Nesta quinta-feira (5), a Câmara Municipal de Porto Alegre recebeu sessão de homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Proposição do vereador Idenir Checcim (MDB), ele mesmo entregou medalha ao Cônsul Geral da Itália de Porto Alegre, Valerio Caruso.

Com falas de admiração aos primeiros italianos que imigraram ao Brasil e ao Estado, Idenir Checcim destacou a coragem e o trabalho dos antepassados de muitos gaúchos. "Os italianos que vieram pra cá sem nada na mala, mas com o coração e com a vontade muito forte de vencer, e venceram", disse Checcim.

Após receber a distinção, Valerio Caruso afirmou acreditar no potencial econômico e turístico do Estado e de Porto Alegre, e disse que está trabalhando pela rota aérea Porto Alegre-Roma, para maior conveniência dos gaúchos.

mudanças na lei de direito de sangue à cidadania italiana Ele ainda fez referência à. "No final, somos todos italianos, nenhuma lei pode apagar esse sentimento extraordinário. Quem se sente italiano tem o direito de se sentir italiano", disse Caruso, " Identidade não é questão de papel, não é questão de documento."

Estavam também presentes os políticos Cezar Schirmer (MDB) e José Fogaça. A sessão contou com o Coral Ítalo-Brasileiro do Rio Grande do Sul, que apresentou músicas italianas, além dos hinos rio-grandense, brasileiro e italiano.