Obras pós-enchente na Câmara de Porto Alegre têm previsão de entrega para o fim de 2025

novembro deste ano. Ao todo, foram investidos na obra cerca de R$ 5 milhões, valor que engloba a reposição de toda a mobília do espaço alagado. As informações foram divulgadas durante o balanço dos 120 dias de gestão da presidente do Legislativo, vereadora Comandante Nádia (PL).



Na reunião, a parlamentar reiterou o desejo de que sua gestão seja marcada pela austeridade e pelo cuidado com o dinheiro público. A cada ano, a Câmara funciona com um orçamento de R$ 280 milhões. De acordo com a estimativa apresentada, foram economizados aproximadamente R$ 3,3 milhões nestes 120 primeiros dias de gestão.



Além das obras de reconstrução, o balanço detalhou outros projetos desenvolvidos pela gestão legislativa, como a elaboração de um Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI), mecanismo inédito na instituição, e a implementação de sistema de reconhecimento facial na entrada do prédio. Sobre a maioria dos projetos estarem ligados à segurança, Nádia afirmou que a área é “parte de seu DNA”.



Ainda no tópico de infraestrutura, a presidente frisou a instalação de novos telões no Plenário Otávio Rocha, onde são conduzidas as sessões legislativas, no Plenário Ana Terra, em todas as salas das comissões, no Salão Adel Carvalho, no espaço do memorial e na Escola do Legislativo. A aquisição de todo o material custou cerca de R$ 780 mil.