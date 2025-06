Para negociar dívida, RS busca R$ 10 bilhões para pagamento de ingresso ao Propag

Uma das principais preocupações de governadores gaúchos nas últimas décadas, o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, atualmente em R$ 103,1 bilhões, pode ser viabilizado a partir de uma adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), lançado pelo governo federal e que busca renegociar os passivos dos entes federados mais endividados. Caso o RS decida aderir ao programa, o que tem o prazo para ser oficializado até 31 de dezembro de 2025, terá que escolher uma entre oito possibilidades de negociação da dívida disponíveis.

As tratativas entre os governos estadual e federal para o ingresso do Rio Grande do Sul ao Propag haviam sido prejudicadas desde o início do ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou, na sanção ao programa, itens considerados essenciais pelo Piratini, como, por exemplo, a garantia da manutenção da suspensão dos pagamentos da dívida do Estado até abril de 2027, uma medida adotada pelo Planalto após as cheias históricas de maio de 2024.



A partir de decreto de Lula, porém, este impasse foi resolvido, e o Estado agora aguarda a publicação



“A nossa inconformidade manifesta no momento da publicação dos vetos já foi corrigida pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional) através do decreto”, disse, na segunda-feira (2), a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana. “Hoje os elementos econômicos que nos levavam a ver com muita preocupação a questão do Propag estão superados”, ressaltou.



O Propag disponibiliza aos estados endividados oito formas de negociação, que variam a amortização extraordinária - o quanto o ente irá pagar no momento de ingresso ao programa -, o percentual de investimentos em educação no próprio estado e o aporte que será destinado ao Fundo de Equalização Federativa (Fef), que será criado para compensar os estados com as contas em dia.



Quanto maior a amortização extraordinária, menor os outros percentuais que o estado terá de pagar. Neste sentido, de acordo com Pricilla Santana, o Rio Grande do Sul trabalha para juntar 10% do saldo devedor – pouco mais de R$ 10 bilhões - para este pagamento inicial e ingressar em uma das opções que seriam mais benéficas ao Estado no longo prazo.



“A gente teria condições de ter R$ 10 bilhões para fazer uma amortização extraordinária? É possível, desde que o governo federal esteja disposto a aceitar o que a gente chama dos nossos 'recebíveis'”, pontuou a secretária.



Conforme Pricilla, são três os ‘recebíveis’ que o Rio Grande do Sul aposta para captar esses valores superiores a R$ 10 bilhões: recursos da Compensação Previdenciária (Comprev) - destinados pela União aos estados para custeio previdenciário -, do programa de regularização de ICMS Refaz Reconstrução e de um precatório do governo central devia à Corsan, e que foi transferido ao RS após a privatização da empresa.



Há modalidades do Propag que preveem que a amortização extraordinária seja de 20%, ou seja, o aporte no pagamento de entrada do Rio Grande do Sul seria superior a R$ 20 bilhões, tendo em vista que o saldo da dívida está em R$ 103,1 bilhões. Conforme a Sefaz, estas opções de adesão, embora apresentem juros e contrapartidas em percentuais menores, são vistas como inviáveis.

A Secretaria da Fazenda afirma que todas as oito opções estão sendo avaliadas por técnicos da Sefaz, e a decisão só ocorrerá quando todas as normativas referentes ao Propag sejam publicadas. Apesar disso, as modalidades em que o Estado entra com amortização extraordinária de 10% ou 0% do saldo devedor são as consideradas mais adequadas ao Rio Grande do Sul.