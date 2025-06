A Câmara Municipal de Porto Alegre promove, na próxima quinta-feira (5), uma sessão solene no plenário em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A proposta é do vereador Idenir Cecchim (MDB), e o evento tem início às 19h, no Parlamento municipal, na Avenida Loureiro da Silva 255, na Capital.