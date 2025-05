Desaprovação a Lula volta a subir e atinge 53,7%, maior índice da série, diz pesquisa

A desaprovação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a subir e atingiu a maior marca da série histórica, segundo a nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 30.



O índice de quem não aprova a gestão do petista chegou a 53,7%. No início da medição, em janeiro de 2024, quando o presidente estava há um ano no Palácio do Planalto, a porcentagem era de 45,4%.



São, atualmente, 45,4% os que o aprovam, e 0,7% não souberam responder.

O levantamento é o primeiro do instituto após o escândalo das fraudes nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que abalou a imagem do governo. Entre março e abril, quando a pesquisa foi repetida, a desaprovação caiu 3,5 pontos porcentuais, chegando em 50,1%, primeiro período em que o índice, que estava em ascendência desde abril de 2024, recuou.



O escândalo motivou uma troca no comando do Ministério da Previdência Social, a saída do PDT da base do governo e vem sendo explorado amplamente pela oposição nas redes sociais.



Uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Congresso investigará os desvios, e deve ser composta por integrantes da "tropa de choque" do PL.



Um dos questionamentos feitos aos entrevistados foi a opinião deles sobre quais são os maiores problemas do Brasil atualmente. "Corrupção", resposta de 47% dos entrevistados no mês passado, saltou para 60%, liderando a lista.



Em segundo lugar, ficou "criminalidade e tráfico de drogas", que era considerado o maior problema desde janeiro.



Os entrevistados também foram questionados qualitativamente sobre como avaliam a gestão de Lula. Os que consideram "ruim ou péssima" são 52,1%, enquanto 41,9% acham que o trabalho desempenhado pelo presidente é "ótimo ou bom" - 6% avaliaram como "regular".



A pesquisa ouviu 4.399 brasileiros entre os dias 19 e 23 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 1 ponto porcentual.