Lula lança programa Mais Especialistas em cerimônia no Planalto nesta sexta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai lançar nesta sexta-feira (30), o programa "Mais Especialistas", que busca reduzir a fila de espera por médicos especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia será realizada a partir das 11 horas, no Palácio do Planalto.

Na quarta-feira (28), em discurso durante agenda na Paraíba,para se consultar com especialistas.. Se tiver que ir em um especialista, tem que ir em pouco tempo. Não pode esperar um mês, dois meses e três meses, tem que ser mais rápido. Se precisar de uma máquina, tem que ser mais rápido", disse o presidente.Às 15 horas, Lula terá uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também no Palácio do Planalto. Esse será o último compromisso do chefe do Executivo, de acordo com a agenda oficial.