Novo presidente do TRE-RS é empossado em Porto Alegre

Na tarde da última quarta-feira (28), foi realizada, no plenário do TRE-RS, a cerimônia de troca da administração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). O desembargador Mario Crespo Brum assumiu como novo presidente, no lugar do desembargador Voltaire de Lima Moraes, que estava no cargo desde maio de 2024.



Natural de Porto Alegre, Brum é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 2022, atuou como juiz convocado no Tribunal de Justiça, tomando posse como desembargador em 2008.

O novo presidente do TRE atuou durante quatro anos na Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos (COJE), e, por seis anos, no Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Em 2024, tomou posse no cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-RS.



No cargo, Brum será responsável por liderar a organização das próximas eleições nas 497 cidades do Rio Grande do Sul. Durante a solenidade, o novo presidente do TRE-RS agradeceu a seus familiares e ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do RS, além de ressaltar que assume o cargo em uma data simbólica.



“Em 28 de maio de 1945, há exatos 80 anos, foi restabelecida a Justiça Eleitoral, que é a Justiça das eleições, do eleitor e da democracia, que tem a missão de zelar pelo livre e igualitário direito de votar e ser votado. Nesta data, ela retornava, após alguns anos, seu funcionamento, em uma jornada que segue até hoje”, disse.



Por fim, ele reafirmou seu compromisso com a democracia e comentou sobre os desafios do novo cargo. Segundo o presidente, o combate aos perigos das desinformações e o reforço da promoção da educação pela cidadania serão prioridades durante seu mandato.



