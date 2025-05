Chefe da Casa Civil do RS acompanha Leite e anuncia saída do PSDB e filiação ao PSD

Um dos quadros de maior confiança do governador Eduardo Leite (PSD) no secretariado estadual, o chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Artur Lemos, anunciou nesta segunda-feira (19) que está deixando o PSDB para se filiar ao PSD. Desde a migração de Leite ao PSD, em 9 de maio, é esperado este movimento de tucanos ao partido comandado nacionalmente por Gilberto Kassab. Não só por secretários do governo, mas deputados estaduais do PSDB também pretendem acompanhar o governador. Artur Lemos formalizou a sua desfiliação em nota enviada à executiva municipal dos tucanos em Porto Alegre. “Hoje, sigo outro caminho. Acompanho o governador Eduardo Leite, cuja liderança admiro profundamente, em sua decisão de se filiar ao PSD”, disse o titular da Casa Civil no comunicado. Conforme Lemos, a sua saída do PSDB não significa um distanciamento ideológico do partido ao qual é filiado oficialmente desde 2007. O secretário também vinculou a sua ida ao PSD ao movimento que a sua parente e ex-senadora pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, realizou em 2022, quando também ingressou no partido. “Ao me filiar ao PSD, também me uno a uma liderança familiar que muito me orgulha: Ana Amélia Lemos, sempre senadora, referência de integridade, coerência e serviço público. Sua trajetória inspira e fortalece a minha decisão, reafirmando o compromisso com uma política que serve às pessoas e ao bem comum”, afirmou Lemos. Ainda não há previsão de data para a filiação do chefe da Casa Civil do RS ao PSD.