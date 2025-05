CNM dá início à 26ª Marcha de prefeitos a Brasília

Evento realizado anualmente pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios começou nesta segunda-feira (19). O evento se estende até a quinta-feira (22) e, conforme a CNM, já conta com 13 mil inscritos.

A Marcha é uma oportunidade de gestores municipais tratarem de temas voltados para as cidades brasileiras e apresentarem suas reinvidicações a autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve comparecer a evento da CNM nesta terça-feira (20), às 9h30.

governo do Estado a decretar nesta segunda-feira (19) situação emergência No âmbito dos municípios gaúchos, prefeitos poderão abordar a crise na saúde que o Rio Grande do Sul está passando, que levou opor conta do alto índice de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Um dos destaques da Marcha será na quarta-feira (21), às 9h30, quando a CNM irá promover um debate sobre a reforma tributária e a atuação do Comitê Gestor do Imposto de Bens e Consumo (IBS), tributo que deve ser criado no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou presença no encontro.