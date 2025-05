Tarcísio de Freitas nega candidatura à presidência em 2026: "vou ficar em São Paulo"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou nesta quarta-feira (14) que será candidato à presidência da República em 2026. O chefe do executivo paulista é cotado como possível substituto da direita no pleito do ano que vem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualmente está inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Não tem candidatura nenhuma (à presidência em 2026). Vou ficar em São Paulo”, disse Tarcísio em Nova York, onde está cumprindo agendas. O governo do Rio Grande do Sul também está nos Estados Unidos em missão do executivo estadual. A negativa abre espaço para a candidatura de outros presidenciáveis do centro e da direita, como é o caso do atual governador gaúcho Eduardo Leite, que recentemente migrou do PSDB ao PSD com vistas à corrida presidencial de 2026. Ele ainda precisará disputar a indicação partidária com o governador do Paraná, Ratinho Jr., que também tem se apresentado como possível candidato ao Planalto.