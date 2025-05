Ameaças a vereador gera Boletim de Ocorrência e pode ir à Comissão de Ética

Em fala na tribuna, o vereador Rafael Fleck (MDB) afirmou que foi ameaçado por um dos assessores do vereador Gilvani, o Gringo (Republicanos) na última quinta-feira (08). O parlamentar, no entanto, negou o envolvimento com o fato, afirmando que só tomou conhecimento do ocorrido na tarde desta segunda-feira (12), com o depoimento de Fleck.

De acordo com vereador do MDB, ele foi abordado enquanto estava em agenda no Jardim Itú, na zona lesta de Porto Alegre, por um homem que se identificou como "assessor do Gringo". De acordo com o vereador, ele foi uma das indicações do parlamentar do Republicanos para cargos na prefeitura. O sujeito então lhe levou até uma roda, onde estavam policiais do 20º Batalhão da Brigada Militar, que, segundo ele, trabalham na segurança do vereador do Republicanos. Fleck disse que o rapaz repetia que "não ia deixar ele derrubar o Gringo", afirmando ainda que a equipe do parlamentar andava com fuzis nos carros.

Após o ocorrido, o vereador registrou um Boletim de Ocorrência na polícia, mesmo sem documentos concretos das ameaças. Ele afirmou que buscará registros que câmeras de segurança próximas ao local. Na tribuna, Fleck chamou o vereador de "malfeitor" e afirmou que, caso aconteça algo contra ele, seus assessores ou sua família, ele seria o culpado.

Há algumas semanas, Fleck e Gringo tiveram um empasse durante uma reunião da base, quando discutiram longamente. O vereador do Republicanos responde em dois processos na Comissão de Ética da Câmara, por suposta quebra de decoro parlamentar. Fleck afirmou que não planeja ingressar com requerimento na Comissão de Ética no que tange este caso.

Segundo o parlamentar do Republicanos, essa é mais uma narrativa para atingir o seu mandato. "Estou mexendo com o sistema", afirmou. Ele destacou a gravidade das acusações, chamando-as de "absurdas". Gringo ainda afirmou que entrará com requerimento na Comissão de Ética do Parlamento contra Fleck, por suposta calúnia em suas afirmações. Em seu momento na tribuna, o parlamentar disse que possui provas para fazer denúncias graves, mas apenas liberará o material quando a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Câmara de Vereadores estiverem juntos.