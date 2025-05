Justiça gaúcha suspende posse de gerente da Corsan/Aegea na Serra

A Justiça do Rio Grande do Sul concedeu decisão liminar suspendendo a posse de Maurício Loss como gerente executivo da Corsan/Aegea na serra gaúcha. A decisão reconhece que a contratação infringe o período de quarentena previsto no Código de Ética dos Agentes Públicos de Porto Alegre (Decreto nº 21.071/2021), ao ocorrer menos de seis meses após sua exoneração de cargos estratégicos na Prefeitura.



Loss foi diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) até janeiro de 2025 e, logo em seguida, passou a atuar como coordenador no gabinete do prefeito Sebastião Melo. Em março, assumiu cargo de chefia na Corsan, hoje controlada pela Aegea — grupo privado que aparece como possível interessado na concessão do próprio Dmae.

LEIA MAIS: De saída do Dmae, Mauricio Loss diz não ter arrependimentos



Na decisão, a juíza Jessica Silveira Rollemberg Gomes destacou que a contratação fere os princípios da moralidade e da isonomia, e que o respeito à quarentena é essencial para evitar conflitos de interesse e proteger o interesse público.



A ação popular foi movida pela vereadora Natasha Ferreira (PT), com apoio do escritório COP Advogados. A vereadora também solicita, no processo, a proibição da participação da AEGEA em eventual desestatização do Dmae.



Além disso, a liminar determina a comunicação imediata da decisão às empresas e às partes envolvidas no processo. Na decisão, a juíza Jessica Silveira Rollemberg Gomes destacou que, e que oé essencial para evitar conflitos de interesse e proteger o interesse público.A ação popular foi movida pela vereadora Natasha Ferreira (PT), com apoio do escritório COP Advogados. A vereadora também solicita, no processo, a proibição da participação da AEGEA em eventual desestatização do Dmae.Além disso, a liminar determina a comunicação imediata da decisão às empresas e às partes envolvidas no processo.