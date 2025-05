Prefeitura confirma permanência de chefe da Defesa Civil e anuncia secretária-adjunta da Saúde

O prefeito Sebastião Melo anunciou, nesta quinta-feira (08), três novas lideranças de seu governo. No comando da Defesa Civil Municipal permanece Evaldo Rodrigues Junior. Coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, Junior é titular da pasta desde 2019 e passa a ocupar a posição de secretário-executivo. Ainda na Defesa Civil, a prefeitura confirmou como novo diretor-geral Hélio de Almeida Oliveira, que atuava como diretor institucional da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Na Secretaria da Saúde, o Executivo anunciou Jaqueline Cesar Rocha como nova secretária-adjunta. A farmacêutica, que foi indicada ao cargo pelo PL, é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e possui mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular. Já trabalhou na gestão de serviços públicos de saúde, coordenou unidades de pronto atendimento e atou em áreas administrativas e assistenciais de farmácias e hospitais. Assim, a pasta passa a ter dois secretários-adjuntos, visto que já foi confirmada a permanência do procurador municipal César Emílio Sulzbach no cargo.

Em março, a prefeitura indicou Marcelo Borella como novo secretário-adjunto da pasta, nome que também havia sido apontado pelo PL. No entanto, vieram à tona postagens de Borella que demonstravam seu posicionamento crítico a vacinas, o que fez a prefeitura recuar e cancelar a nomeação.