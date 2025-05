Fernando Sodré não é mais o chefe da Polícia Civil do RS; substituto já está definido

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) informou que, a partir desta sexta-feira (09), a Polícia Civil está sob novo comando. O delegado Fernando Sodré, chefe do órgão desde 2023, deixará o cargo após solicitação de aposentadoria. Assume a posição o delegado Heraldo Guerreiro, atual subchefe da instituição, que trabalhará conjuntamente da delegada Adriana da Costa, nova responsável pela subchefia.

A saída de Sodré vem em um momento turbulento na Polícia Civil. Durante o feriado de Páscoa, de 17 a 21 de abril, o Estado registrou dez feminicídios, dos quais nenhuma das vítimas tinha medida protetiva vigente. Em resposta aos ocorridos, o governo lançou uma plataforma online para vítimas de violência solicitarem medidas protetivas com urgência.

Mesmo com a reação, a crise estendeu-se. Na última semana, o chefe da Polícia foi à Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher e cobrou a delegada Cristiane Ramos, responsável pelo segmento, em relação à atuação dos servidores da ramificação. Nesta quinta-feira (08), Cristiane colocou sua função à disposição. Em nota, a Associação de Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep) manifestou solidariedade à delegada. "É lamentável que uma profissional qualificada como a Dra. Cristiane Ramos esteja se afastando do órgão especializado na proteção de mulheres vítimas pelo constrangimento sofrido e por não se sentir prestigiada", dizia o texto.

LEIA TAMBÉM: Moraes vota a favor da condenação e perda de mandato de Carla Zambelli

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que afirmou ainda não ter um posicionamento oficial sobre as trocas no comando do órgão. Também não foi informado se já existem nomes cotados para assumir a direção da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher.