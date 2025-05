Legislativo retoma atividades na próxima semana com geradores

A Câmara da Capital voltará a operar na próxima semana com a energia de geradores. A previsão para o reestabelecimento pleno do transformador interno é de um a três meses. A sessão de ontem foi realizada na Assembleia Legislativa. Foi a primeira vez na história que a Câmara transferiu suas atividades ao prédio do Legislativo estadual.

Na madrugada desta segunda, uma sobrecarga no transformador da subestação interna da Câmara gerou um curto-circuito no equipamento, que foi danificado durante as enchentes de 2024 e consertado posteriormente. "Se fosse durante o dia e a Câmara estivesse em funcionamento, provavelmente nós teríamos um princípio de incêndio bem feio ali", explica a presidente da Câmara, vereadora Comandante Nádia (PL). O equipamento já possui 10 anos de funcionamento.



A diretoria geral do órgão trabalha agora para a instalação dos geradores, que funcionarão das 9h as 19h, todos os dias. O equipamento opera a base de diesel e possui combustível para gerar dez horas de energia. A administração está estudando qual será o custo para uma possível ampliação do período de atividade.



LEIA TAMBÉM: Câmara aprova bônus para gestores pedagógicos



Como o fornecimento de energia é limitado, não será possível utilizar o ar-condicionado no prédio. A diretoria também está analisando qual o melhor formato para realizar a compra de um novo transformador, que servirá como reserva para eventuais problemas. No entanto, a aquisição exige um certo tempo, visto que o equipamento deverá ser personalizado de acordo com as necessidades do prédio.

De acordo com a presidência da Câmara, os gastos para a retomada de energia no prédio atingirão os R$ 300 mil, sendo R$ 140 mil para o aluguel de dois meses dos geradores e R$ 150 mil para a compra do novo transformador. O equipamento que sofreu o curto-circuito ainda está sob a garantia do último conserto, que ocorreu após as enchentes de 2024, então será reparado sem custo adicional. “Tendo em vista que toda a parte elétrica do andar de baixo está sendo reformada, todas as caixas de disjuntores também, vamos fazer tudo e bem feito, para que dure mais tempo”, avaliou a presidente da casa.