Após apagão no prédio, Câmara realizará sessão na Assembleia Legislativa

Sem previsão de retorno da energia interna, a diretoria geral da Câmara de Vereadores confirmou que a sessão desta quarta-feira (07) será realizada no Plenarinho da Assembleia Legislativa, às 14h. A princípio, essa é a primeira vez que o Legislativo municipal transfere as suas atividades ao prédio do Parlamento estadual.



A Câmara está sem luz desde a manhã desta segunda (05), quando uma sobrecarga na rede de energia gerou um curto-circuito no transformador da subestação interna do prédio. Segundo a diretoria, os danos foram extensos e não há previsão para o reparo, que deve ser realizado pelo fornecedor do equipamento de energia, em Santa Catarina. Os danos no transformador são remanescentes da enchente de 2024, quando o subsolo e o primeiro andar do prédio foram inundados.

A realização das atividades presencialmente, ainda que em outro local, possibilita que haja discussão e votação de projetos, o que não é permitido em sessões remotas, de acordo com regra vigente da casa. A sessão desta quarta ocorrerá com pessoal reduzido, cada vereador poderá levar apenas um assessor para acompanhar os trabalhos. De acordo com a diretoria, a medida foi estabelecida porque o espaço reservado é menor do que o do plenário da Câmara.



Ainda não há confirmação se as próximas sessões serão realizadas na Assembleia, em outro local ou remotamente . Por enquanto, a diretoria aguarda a contratação de geradores, para que o prédio da Câmara possa voltar a ser utilizado. A previsão é que o equipamento chegue a partir da próxima semana.