Famurs reúne prefeitos gaúchos para debater a reconstrução do Estado

Gestores de municípios gaúchos estão reunidos em Erechim, na região norte do Estado, para o 43º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). O evento começou nesta segunda-feira (05) e segue até quarta (07), quando ocorrerá a transmissão de cargos para a Gestão 2025/2026.

Nesta edição, o encontro discute a recuperação do Estado após as enchentes de 2024, com a temática "De mãos dadas, reconstruímos o amanhã". Na programação, constam palestras sobre a reforma tributária, que entrará em fase de testes em 2026, irrigação sustentável, presente em mais de 12 mil hectares do Rio Grande do Sul, fortalecimento da agricultura familiar, linhas habitacionais e publicidade institucional.

De acordo com Marcelo Arruda, presidente da Famurs e prefeito de Barra do Rio Azul, o evento busca abordar temáticas significativas para o futuro dos municípios, servindo também como um momento de conexão e trocas entre os gestores. "Muitas vezes a gente acha que o problema no nosso município é o pior, mas conversando com um colega, vemos que ele tem um problema semelhante, só muda o endereço e o tamanho. Quando a gente se une e busca os bons exemplos, a gente consegue fazer a transformação na nossa cidade", pontuou Arruda.

No último dia do encontro, será empossado o novo Conselho Administrativo da Famurs, comandado por Adriane Perin de Oliveira, prefeita de Nonoai. Também ocorrerá a posse dos prefeitos eleitos para compor a nova gestão do Conselho Fiscal do órgão.