PP e União Brasil anunciam federação nesta terça-feira (28)

Dois partidos com ampla representatividade no Congresso Nacional, o PP e o União Brasil irão anunciar federação nesta terça-feira (29), às 15h, em Brasília. A partir disso, as siglas passarão a ter 106 de um total de 513 cadeiras na Câmara dos Deputados e se consolidarão como a maior bancada no parlamento federal. No Senado, alcançarão 14 vagas, mesmo número de PL e PSD.



No âmbito do Rio Grande do Sul, também haverá crescimento. O PP foi a sigla que mais elegeu prefeitos no Estado em 2024 e, com o acréscimo de gestores municipais do União, a federação chegará ao comando de 186 prefeituras gaúchas. Na Assembleia Legislativa do RS, o grupo terá 10 parlamentares, o que significa que apenas a federação PT-PCdoB tem mais cadeiras, com 12.

Uma federação funciona como um partido único, pelo menos para a Justiça Eleitoral. Assim, para a distribuição de vagas legislativas ocorre pela soma dos votos de candidatos de partidos que integram a federação, e com aplicação dos quocientes eleitoral e partidário. Demais regras válidas para siglas únicas também servem para legendas federadas.



Atualmente, há três federações no Brasil: PSDB-Cidadania; PT-PV-PCdoB; e PSOL-Rede. Quando uma federação é oficializada, ela é válida por quatro anos. Dessa forma, este acordo entre o União Brasil e o PP se estende até 2029, o que significa que os partidos estarão juntos por pelo menos duas eleições - as gerais de 2026 e as municipais de 2028.