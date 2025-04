MDB gaúcho realiza convenções partidárias em 467 municípios do Estado

O MDB gaúcho realizou neste sábado (26) convenções partidárias em 467 cidades do Rio Grande do Sul, em que foram eleitos presidentes municipais da sigla. Do total de municípios em que ocorreram os encontros, em 145 (31%) os presidentes foram reeleitos, enquanto em 322 (69%) houve renovação.

Ainda no âmbito das eleições de dirigentes municipais, em 453 municípios (97%) as chapas foram formadas por consenso e em 14 (3%) houve disputa. As movimentações iniciaram no início da manhã e se prologaram durante todo o sábado, e líderes da legenda percorreram o Estado para participar de atividades no interior.



Em Porto Alegre os filiados aprovaram a nominata apresentada para o Diretório Municipal. Porém, a definição do novo presidente e a sua respectiva executiva deve ser confirmada pelo diretório em reunião do colegiado na próxima terça-feira, 29 de abril.



O presidente do partido no Estado, deputado Vilmar Zanchin, votou por volta 10h30 em Marau, sua cidade natal. Em seguida participou do ato político da convenção e percorreu alguns municípios da Grande Passo Fundo. Já o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, votou em Tramandaí, seu domicílio eleitoral, por volta das 14 horas.



"Após sair do pleito de 2024 com a marca de maior partido do Rio Grande – que governa para 2,8 milhões de pessoas –, agora o nosso desafio será manter o protagonismo do MDB nas eleições de 2026. Nosso projeto é trabalhar pela eleição do próximo comandante do Palácio Piratini e ampliar a representação de nossas bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados", pontuou Zanchin.