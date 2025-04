Motta convence partidos, contraria PL de Bolsonaro e não vai pautar urgência de anistia do 8/1

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu em reunião nesta quinta-feira (24) não pautar ainda o requerimento de urgência do projeto que anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023 e que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A maioria dos partidos se manifestou contra acelerar a tramitação, com exceção do PL e do Novo.

O posicionamento ocorre após Motta costurar com os partidos de esquerda e de centro um entendimento único sobre o requerimento, em reunião na noite de quarta-feira (23) -para a qual o PL não foi chamado.

"Líderes que representam mais de 400 parlamentares da casa decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Isso não está dizendo que não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema", disse Motta, após reunião desta quinta-feira.

O acordo para isolar o PL foi necessário após o partido conseguir apoio suficiente para apresentar o requerimento de urgência, com a assinatura de 264 deputados -mais da metade deles, integrantes de partidos da base aliada ao governo Lula (PT).

Motta coordenou a reunião de líderes para decidir o que será votado nas próximas semanas. O encontro foi o mais longo até agora de sua gestão e durou três horas. O PL (92 deputados) e o Novo (5 deputados) ficaram isolados na defesa de que o requerimento vá para a pauta imediatamente.

Os demais partidos defenderam que é necessário amadurecer o texto e ajustá-lo para evitar a anistia irrestrita, já que não concordam com o perdão a quem depredou o patrimônio público ou para quem financiou a realização dos ataques que depredaram a sede dos três Poderes.

Após a reunião, o presidente da Câmara afirmou que o adiamento não significa que o projeto esteja enterrado. "Ninguém aqui está concordando com penas exageradas que algumas pessoas receberam. Nenhum líder está a favor de nenhuma injustiça", disse.

A oposição declarou que entrará em obstrução nas comissões e no plenário como reação. Ou seja, apresentará requerimentos e usará artifícios regimentais para dificultar a discussão de outras matérias. A ação, no entanto, é considerada pouco efetiva já que o grupo representa menos de 20% da Casa.

Líder da oposição na Câmara, o deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL) defendeu a mobilização sobre os parlamentares para que o projeto vá à pauta. "Foi imputada essa decisão a líderes que estão contra suas bancadas. A maioria dos deputados é a favor de aprovar a anistia", afirmou.

O PL de Bolsonaro pressiona há Motta há dois meses para que coloque o projeto em votação no plenário, mas ele tem resistido para evitar conflitos com o Supremo Tribunal Federal (STF) e participado de conversas em busca de um acordo para construir uma alternativa capaz de suavizar punições, sem abrir a porta para uma anistia completa.

O presidente da Câmara já havia sugerido que o ex-presidente Jair Bolsonaro construísse um novo texto para o projeto, mais enxuto, que fizesse a modulação das penas consideradas exageradas dos condenados pelo 8 de janeiro, mas mantivesse a punição para quem depredou ou destruiu patrimônio público, por exemplo.

Uma nova versão da proposta, na visão de Motta, teria mais chances de ser aprovado do que uma anistia ampla e irrestrita, que não tem apoio na Câmara. Bolsonaro teria concordado em fazer ajustes no projeto, mas até agora não houve uma nova versão protocolada.

Enquanto aguardam o texto, Motta e seus aliados esperam que o Supremo Tribunal Federal avance em discussões internas sobre a aplicação de uma dosimetria mais suave das penas aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro ou acelere a concessão de prisão domiciliar àqueles que já podem fazer essa migração no regime prisional, o que poderia reduzir a pressão para que a anistia ampla fosse votada.

A versão atual da proposta é um parecer elaborado pelo deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), aliado de Bolsonaro.

Esse texto anistia os crimes de todos aqueles que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral desde o segundo turno da eleição de 2022, inclusive aqueles que apoiaram, organizaram ou financiaram os atos.

O texto divide juristas sobre sua amplitude e sua possível aplicação também a Bolsonaro nos crimes pelos quais é réu no STF, como tentativa de golpe de Estado.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que a oposição já tem o esboço de uma proposta mais concisa e focada apenas no 8 de janeiro, mas que aguarda a aprovação da urgência e a nomeação do relator para apresentar a ele como sugestão. "Esse é o rito do regimento da Câmara", disse. "Nossa proposta é punir apenas aqueles que tem imagens de depredação do patrimônio".