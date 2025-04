Governo suspende seleção para prêmio com cartilha sobre dicas para jovens que andam com drogas

O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), decidiu suspender o edital do Prêmio Maria Lúcia Pereira, que reconhece iniciativas que podem colaborar com a elaboração de políticas públicas sobre o tema. A suspensão se deu após a coluna Radar, da Revista Veja, apontar que, entre as ações selecionadas, estava uma cartilha que orienta jovens a como andar com drogas para evitar abordagens policiais e como se comportar em caso de ser abordado.

A cartilha “Deu Ruim? Fica Frio. O que fazer se você estiver com drogas e for abordado pela polícia” foi criada pela Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos em 2022. O material traz dicas para usuários de drogas como “evite ficar em lugares muito visados por policiais”, “não ande com grandes quantidades de drogas. Se for comprar, vá direto para casa depois” e “quando sair, leve apenas a quantidade que vai usar naquele dia”.

Em nota, a Senad informou que suspendeu a seleção do prêmio “para que os projetos enviados sejam analisados,” e afirma que “não coaduna com qualquer orientação que afronte as leis do país e que possa representar burla às autoridades policiais.”