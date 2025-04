Morre aos 65 anos o ex-deputado estadual gaúcho Berfran Rosado

Faleceu nesta terça-feira (22), aos 65 anos, o ex-deputado estadual gaúcho Berfran Rosado (Cidadania), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O velório do ex-parlamentar está marcado para ocorrer entre 19h e 21h desta terça, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre.

Berfran Rosado foi deputado estadual no Rio Grande do Sul por três mandatos, de 1999 a 2011. Iniciou a trajetória no PMDB, atual MDB, e posteriormente se filiou ao PPS, que hoje é o Cidadania, partido que presidiu de 2006 a 2011 no Estado.



Além de parlamentar, Berfran Rosado atuou como secretário do Trabalho, Ação Social e Cidadania durante o governo de Antônio Britto. Após, na gestão Yeda Crusius, foi titular da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, de fevereiro a setembro de 2009. O ex-deputado também foi presidente da Corsan.



Engenheiro Civil de formação, Berfran Rosado nasceu no município gaúcho de Rosário do Sul. Em razão do seu falecimento, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul suspendeu a sessão plenária desta terça-feira.