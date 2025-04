Lula e Janja irão ao funeral do papa Francisco em Roma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai comparecer ao funeral do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência cardíaca, segundo o Vaticano.

• LEIA TAMBÉM: Funeral do Papa Francisco é marcado para o sábado

O petista viajará a Roma acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. A comitiva completa deve ser anunciada pelo Palácio no Planalto nesta terça-feira (22). A data da viagem ainda não está confirmada e depende da definição do protocolo das solenidades pelo Vaticano, informou a Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência.

O corpo do pontífice deve ser levado na próxima quarta (23) à Basílica de São Pedro para que o público possa prestar suas homenagens ao papa Francisco. A decisão da data, assim como outros detalhes do sepultamento, caberá ao camerlengo -cargo atualmente ocupado pelo irlandês americano Kevin Joseph Farrell.

"O traslado dos restos mortais do Santo Padre para a Basílica do Vaticano, para a veneração de todos os fiéis, poderá ocorrer na manhã de quarta-feira, 23 de abril de 2025, de acordo com os arranjos que serão determinados e comunicados amanhã [terça, 22], após a primeira Congregação dos Cardeais", antecipou o diretor do escritório de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

luto oficial de sete dias no Brasil pela morte do papa. "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", disse o presidente. Mais cedo, em nota, Lula declaroupela morte do papa. "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", disse o presidente.

O chefe do Executivo também ressaltou a atuação do pontífice com relação ao tema das mudanças climáticas. "Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas", acrescentou. "E sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito."

Em 2005, durante seu primeiro mandato, Lula foi ao funeral do papa João Paulo II acompanhado dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Na época, a comitiva brasileira contou com a primeira-dama Marisa Letícia, os presidentes Renan Calheiros (Senado), Severino Cavalcanti (Câmara dos Deputados) e Nelson Jobim (Supremo Tribunal Federal), além do chanceler Celso Amorim.