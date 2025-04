Vereadores de Porto Alegre buscam reunião com Ministério da Saúde para discutir crise nos hospitais da Capital

Vereadores de Porto Alegre estão tentando agendar encontro com comitiva do Ministério da Saúde para discutir a crise no sistema de saúde da Capital. Os parlamentares estarão em Brasília ao longo desta semana para participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que ocorre entre os dias 22 e 25 de abril, e procuram agendar um horário para discutir os repasses da União aos hospitais e emergências da cidade. A reunião ainda não possui data.



Desde o início de março, o sistema de saúde do município está com lotação próxima à sua capacidade máxima. O pleito do Executivo municipal é de que os preços da tabela SUS, que prevê o custeio de procedimentos e tratamentos médicos realizados por meio do sistema, sejam alterados. De acordo com o governo, o atual financiamento da União não cobre as despesas do município.



Segundo a vereadora Comandante Nádia (PL), os parlamentares também se reunirão com os deputados da bancada gaúcha no Congresso, para alinhar o envio de emendas parlamentares a Porto Alegre, especialmente recursos ligados à área da saúde.

LEIA MAIS: Governo do Estado deve assumir gestão da média e alta complexidade hospitalar em Porto Alegre