Supremo julga nesta terça (22) o 'núcleo 2' dos atos de 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá nesta terça (22) se manda para o banco dos réus os acusados de integrarem o 'núcleo 2' da trama golpista que culminou no 8 de janeiro.

Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques é um dos envolvidos. Ele diz ser alvo de "relatório fraudulento para sustentar narrativa de interferência nas eleições presidenciais de 2022".

No 'núcleo 2', além de Silvinei, fazem parte da lista de denunciados o general da Reserva Mário Fernandes (ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro), Marcelo Câmara (coronel da Reserva, ex-assessor de Bolsonaro), Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor especial de Assuntos Internacionais), Marília Ferreira de Alencar (ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão do delegado federal Anderson Torres) e Fernando de Souza Oliveira (delegado da Polícia Federal, ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF).