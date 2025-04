Bolsonaro segue estável na UTI e em jejum oral

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e em jejum oral nesta quinta-feira (17), em recuperação após a cirurgia contra desobstrução intestinal. De acordo com a nota do DF Star, onde está internado, ele mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências.

"Apresenta também melhora dos exames laboratoriais. Segue em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva. Hoje, continuará o programa de fisioterapia motora (caminhada fora do leito) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", diz o comunicado.

Bolsonaro foi internado na última sexta-feira (11), depois de ter passado mal em visita à Natal (RN).

O ex-presidente tem feito publicações diárias sobre seu estado de saúde nas redes sociais. Nesta quinta, ele divulgou via X (antigo Twitter) uma foto deitado no leito. Ao seu lado, está um dos seus filhos, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL).

"Minha evolução clínica tem sido positiva: não sinto maiores dores e, até o momento, não houve novas intercorrências. Os exames laboratoriais também indicam melhora, o que me traz mais alento e esperança a cada dia. Pois com a evolução pós cirurgia a, cada dia passado com evolução esperada, maiores são as chances de menores complicações", diz o post.

Na postagem, também escreveu "com meu garoto" e marcou os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro e a esposa, Michelle Bolsonaro.