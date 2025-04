Sessão marca comemoração dos 190 anos do Legislativo

Na próxima terça-feira (22), o Parlamento do Rio Grande do Sul dará início aos eventos comemorativos dos seus 190 anos. A partir das 14h, no Plenário 20 de Setembro, será realizada a sessão solene alusiva à instalação da Assembleia Legislativa, que ocorreu no dia 20 de abril de 1835. A sessão será marcada por ações especialmente planejadas para evidenciar a importância e o clima festivo da data.