Melo e Leite se reúnem nesta quinta para debater crise na saúde da Região Metropolitana

Frente a uma lotação de leitos que se aproxima dos 100% em Porto Alegre, o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), se reunirá com o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), nesta quinta-feira (17) para tratar da crise na saúde da Região Metropolitana. As demandas da prefeitura serão apresentadas em um ofício a ser entregue ao governador e que, até a tarde de quarta-feira (16), estava em elaboração. Após o encontro, as proposições presentes no documento devem ser divulgadas. Melo vem apontando há tempos para uma dificuldade de Porto Alegre em atender pacientes de outras regiões do Rio Grande do Sul, tendo em vista que a Capital é a principal referência em saúde no Estado. A reunião com Leite já era prevista desde que um encontro de prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), no início de abril, definiu cinco medidas urgentes para a saúde local e a realização de agendas junto aos governos do Estado e federal para a apresentação das demandas. Dentre as cinco proposições definidas pelos gestores municipais, quatro dizem respeito a ações do Piratini. No âmbito federal, foi realizada na última quinta-feira (10) uma reunião de prefeitos da Região Metropolitana com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na oportunidade, o prefeito Sebastião Melo entregou um ofício ao Ministério demandando R$ 16,9 milhões para a Operação Inverno e R$ 49,3 milhões mensais para recomposição do Teto MAC (Média e Alta Complexidade). A agenda do prefeito com o governador deve pedir, além de medidas urgentes para conter a crise na saúde, que o Piratini cumpra o mínimo constitucional de investimentos na saúde, que corresponde a 12% da receita corrente líquida (RCL) do Estado. Conforme gestores de municípios da Região Metropolitana, a gestão Leite vem destinando, em média, 9% da RCL para a área, o que obriga as prefeituras a aplicarem recursos próprios na saúde. Esta será a segunda reunião em menos de um mês de Melo com Leite para tratarem das lotações de leitos na Capital. Em 24 de março, o governador gaúcho anunciou o repasse de R$ 16 milhões para Unidades de Pronto-Atendimento da Capital e para o Hospital Pronto-Socorro de Porto Alegre.